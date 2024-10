Legende: Würdiger Abschluss Simon Vitzthum schaffte es bei seinem letzten Einsatz als Profi auf WM-Platz 9 im Omnium. imago images/Sirotti

Bahn-WM: Vitzthum bei letztem Rennen in den Top 10

Simon Vitzthum ist am Samstag anlässlich der Bahn-Weltmeisterschaften in Kopenhagen im Omnium auf Rang 9 gefahren. Für den 29-jährigen St. Galler, 2021 in Grenchen EM-Silbermedaillengewinner mit dem Schweizer Vierer, war es das letzte Rennen in seiner Karriere. Nun übernimmt Vitzthum die Leitung des Service Course von Swiss Cycling in Grenchen. Im Madison der Frauen reihten sich Michelle Andres und Aline Seitz als Zwölfte ein. Die Goldmedaillen umhängen lassen konnten sich die Einheimischen Amalie Dideriksen und Julie Leth.