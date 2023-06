Legende: Liebäugelte im Aargau mit dem Sieg Marc Hirschi (2. v.l.). Imago/Geisser

Hirschi von Überraschungsmann Nys geschlagen

Marc Hirschi musste sich beim 59. Grossen Preis des Kantons Aargau in Gippingen mit dem 2. Platz begnügen. Im Sprint wurde der Vorjahressieger vom überraschenden Belgier Thibau Nys geschlagen. Bis zum Schluss durfte sich Hirschi Hoffnungen machen, das prestigeträchtige Eintagesrennen zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Doch im Duell mit dem erst 20-jährigen Nys des Teams Trek-Segafredo fehlte dem 24-jährigen Berner die nötige Kraft. Der Spanier Pello Bilbao komplettierte das Podest. Mit Colin Stüssi und Gino Mäder auf den Rängen 17 und 18 klassierten sich zwei weitere Schweizer in den Top 20.