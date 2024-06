Vor Alaphilippe: Schmid triumphiert in der Slowakei

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Gewann die Gesamtwertung mit 7 Sekunden Vorsprung Mauro Schmid. Twitter @GreenEDGECycling

Schmid gewinnt die Slowakei-Rundfahrt

Mauro Schmid hat im Schatten der Tour de France einen schönen Erfolg gefeiert. Der 24-jährige Zürcher verteidigte seinen Vorsprung bei der abschliessenden Bergankunft in Strbske Pleso und krönte sich zum Gesamtsieger der Slowakei-Rundfahrt. Schmid erreichte das Ziel hinter seinem Jayco-AlUla-Teamkollegen Felix Engelhardt als Zweiter, zeitgleich mit Julian Alaphilippe. Damit hielt er den Franzosen in der Gesamtwertung um 7 Sekunden auf Distanz. Beim fünftägigen Etappenrennen der UCI Europe Tour hatte der frischgebackene Schweizer Meister am Vortag die Gesamtführung übernommen.