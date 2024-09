Legende: Bestreitet in diesem Jahr keine Rennen mehr Wout van Aert. IMAGO / Sirotti

Van Aert verpasst WM

Wout van Aert muss seine Saison nach seinem Sturz an der Vuelta vorzeitig beenden. Der Belgier verpasst somit auch die in gut zwei Wochen beginnende Weltmeisterschaft in Zürich. Gemäss einer Medienmitteilung seines Teams beschloss Van Aert, seine Knieverletzung auszukurieren. Bei seinem schweren Sturz auf dem 16. Teilstück der Spanien-Rundfahrt hatte er sich am rechten Knie eine tiefe Schnittwunde zugezogen. «Er braucht Zeit, um sich zu erholen», schrieben die Verantwortlichen des Teams Visma-Lease a Bike. An der Spanien-Rundfahrt hatte Van Aert drei Etappen gewonnen und die Punkte- und die Bergwertung angeführt