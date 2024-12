Legende: Premiere in Italien Die Vuelta 2025 beginnt erneut im Ausland. Keystone/EPA/EFE/Javier Lizon

Vuelta-Auftakt erstmals in Italien

Die Vuelta a España im kommenden Sommer wird zum sechsten Mal im Ausland gestartet. Die ersten drei Etappen werden allesamt im Piemont in Italien abgehalten. Es ist der erste Auftakt dort in der Geschichte der Spanien-Rundfahrt, schon in diesem Jahr war die Tour de France erstmalig in Italien losgerollt. Die Vuelta 2025 findet vom 23. August bis 14. September statt. Titelverteidiger ist der Slowene Primoz Roglic.