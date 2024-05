Legende: Im Fürstentum geht's los Der Kampf um das rote Leadertrikot beginnt 2026 in Monaco. imago images/Sirotti

Vuelta beginnt 2026 in Monaco

Der Start zur Vuelta findet 2026 erstmals in Monaco statt. Das Fürstentum wird die ersten beiden Etappen der 81. Austragung der dreiwöchigen Spanien-Rundfahrt ausrichten, wie die Organisatoren am Donnerstag bekanntgaben. Es wird das sechste Mal sein, dass die Vuelta ausserhalb Spaniens beginnt. In diesem Jahr fällt der Startschuss in Lissabon. In der portugiesischen Hauptstadt war die dreiwöchige Rundfahrt bereits 1997 losgerollt, weitere Starts im Ausland erfolgten in Assen (2009), Nîmes (2017) und Utrecht (2022). Monte Carlo war bereits als Startort für die Ausgabe 2025 im Gespräch. Wo die Rundfahrt im kommenden Jahr starten wird, ist noch offen.