Legende: Sicherte sich an der EM im Staffel-Teamzeitfahren Silber Claudio Imhof. Keystone

Schweiz holt Silber im Staffel-Teamzeitfahren

Neuerliche starke Vorstellung der Schweizer Zeitfahrer: Das Swiss-Cycling-Sextett hat an der EM in Plouay im Staffelzeitfahren der Mixed-Teams die Silbermedaille gewonnen. Stefan Bissegger, Robin Froidevaux, Claudio Imhof, Marlen Reusser, Elise Chabbey und Kathrin Stirnemann mussten sich einzig Deutschland um 25 Sekunden geschlagen geben. Bronze ging an Italien. Zu absolvieren waren in der Bretagne 54,4 km, wobei zuerst die drei Männer zusammen über die halbe Distanz unterwegs waren, danach war das Frauen-Trio an der Reihe.