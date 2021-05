Legende: Vorbereitung auf die Tour de France in der Schweiz Julian Alaphilippe holt sich den letzten Schliff an der Tour de Suisse. Keystone

Tour de Suisse mit Alaphilippe – aber ohne Sagan

Die 84. Ausgabe der Schweizer Rundfahrt steht zwar einmal mehr in direkter Konkurrenz mit dem Critérium du Dauphiné, dennoch lässt sich die provisorische Startliste sehen. Mit Strassenweltmeister und Flèche-Wallonne-Sieger Julian Alaphilippe und Mathieu Van der Poel kündigten sich zwei der besten Spezialisten für Eintagesrennen an. Für einmal muss die Tour de Suisse dagegen auf den 17-fachen Etappensieger Peter Sagan verzichten. Und Egan Bernal, der Sieger der letzten Ausgabe 2019, reist ebenfalls nicht in die Schweiz.

Vuelta 2022 startet in den Niederlanden

Die 77. Ausgabe der Vuelta wird im kommenden Jahr in Utrecht beginnen. Das gaben die Veranstalter der Spanien-Rundfahrt am Mittwoch bekannt. In der niederländischen Stadt werden sowohl die Präsentation der Mannschaften als auch das Zeitfahren stattfinden, zudem endet die zweite Etappe in Utrecht. Die Vuelta startet bereits zum zweiten Mal in den Niederlanden, 2009 ging es in Assen los. Die diesjährige Ausgabe beginnt am 14. August mit einem Zeitfahren in Burgos und führt über 3336,1 km und 21 Etappen nach Santiago de Compostela.