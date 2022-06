Legende: Kehrt aufs Rad zurück Julian Alaphilippe. Imago/Sirotti

Alaphilippe mit erstem Rennen seit zwei Monaten

Zwei Monate nach seinem schweren Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich wird Julian Alaphilippe am Sonntag anlässlich der französischen Meisterschaften sein Comeback geben. Der zweifache Strassen-Weltmeister hat sich von seinen Verletzungen erholt. Er hatte sich beim Sturz in Belgien einen Pneumothorax (kollabierte Lunge), zwei Rippenbrüche und einen Bruch des Schulterblatts zugezogen. Alaphilippes Teilnahme an der am Freitag in einer Woche in Kopenhagen beginnenden Tour de France ist noch immer fraglich.