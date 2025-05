Legende: Überzeugte im Massensprint mit Rang 3 Linda Zanetti (l.). Keystone/EPA/Javier Blasco

Zanetti sprintet auf Rang 3

Linda Zanetti hat den Sieg an der 3. Etappe der Vuelta der Frauen knapp verpasst. Die Tessinerin belegte im Teilstück, das von Barbastro nach Huesca über 132 Kilometer führte, im Spurt einer grösseren Gruppe Platz 3. Damit fuhr die 23-Jährige erstmals in ihrer Karriere auf das Podest an einem World-Tour-Rennen. Die Niederländerin Femke Gerritse gewann vor ihrer Landsfrau Marianne Vos und übernahm in der über sieben Etappen führenden Rundfahrt auch die Führung in der Gesamtwertung.

Ewan zieht Schlusstrich

Der australische Sprinter Caleb Ewan tritt überraschend mit erst 30 Jahren und sofortiger Wirkung zurück. Ewan errang in seiner Karriere 65 Siege, davon elf bei den grossen Rundfahrten. Nach seinem Wechsel zur britischen Equipe in diesem Winter schien die Karriere des fünffachen Etappensiegers der Tour de France nach zwei schwierigen Jahren wieder Fahrt aufzunehmen, nun folgte aber der plötzliche Abschied. «Meine letzten beiden Saisons, insbesondere die zweite Hälfte des Jahres 2024, haben meine Beziehung zu diesem Sport erheblich geschädigt», erklärte Ewan seinen Entscheid.

World Tour Frauen