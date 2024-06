Legende: Kommt als Alternative nicht in Frage Der Furkapass. Keystone / Gian Ehrenzeller

Das eigentlich als Königsetappe geplante Teilstück wird am Freitag, 14. Juni, beim Nordischen Zentrum Goms in Ulrichen gestartet und führt über keinen Alpenpass. Ursprünglich hätte die Etappe von Locarno aus über den Nufenenpass, der mit 2421 Metern über Meer das Dach der Tour gewesen wäre, ins Wallis führen sollen.

Weil der viele Schnee jedoch eine Überquerung verunmöglicht, wurde eine Ausweichroute via Gotthard- und Furkapass in Erwägung gezogen. Doch kann auch diese Strecke nicht gefahren werden. «Die Sicherheit aller liegt für uns an erster Stelle», erklärte der Tour-Direktor Olivier Senn in einer Mitteilung. Auch die Alternative via Simplonpass musste verworfen werden, da die Schweizer Armee nicht in der Lage ist, die Strecke auf den italienischen Strassen zu sichern.

Die Etappe beginnt neu erst um 15:00 Uhr und wird nur 42,5 Kilometer lang sein. Dank dem Schlussaufstieg nach Blatten-Belalp sind immerhin 848 Höhenmeter zu überwinden.