Der Aargauer verpasst an der Polen-Rundfahrt als Vierter das Podest knapp. Zwei Sekunden fehlen nach sieben Etappen.

Legende: Beendet die Polen-Rundfahrt auf dem 4. Rang Jan Christen. IMAGO / Sirotti

Der Gesamtsieg lag für Jan Christen im abschliessenden Zeitfahren über 12,5 km in Wieliczka ausser Reichweite, für sein erstes Podest in einem Etappenrennen der World Tour fehlten ihm aber nur zwei Sekunden. Der US-Amerikaner Brandon McNulty gewann die abschliessende 7. Etappe deutlich und mit 29 Sekunden Vorsprung auf den Italiener Antonio Tiberi auch das Gesamtklassement.

Mit einem 8. Platz im Zeitfahren konnte sich der 21-jährige Christen am Schlusstag nicht mehr verbessern. Vor gut einer Woche hatte er im Eintagesklassiker in San Sebastian den 2. Platz belegt und seinen ersten Podestplatz auf der World Tour gefeiert. Anfang Juni an der zweitklassigen Norwegen-Tour hatte er das Podest mit dem 3. Rang erreicht.

Die grösste Schweizer Zeitfahr-Hoffnung Stefan Küng konnte nicht in den Kampf um den Tagessieg eingreifen. Der zweifache Europameister belegte mit zwanzig Sekunden auf McNulty den 6. Platz.