BMX-Freestylerin Ducarroz in Paris am Start

Legende: Darf auch 2024 wieder an Olympia teilnehmen. Nikita Ducarroz, hier an einem Wettkampf in Schanghai. imago images/Xinhua

Die Schweizer BMX-Freestylerin Nikita Ducarroz, die 2021 in Tokio Bronze gewann, kann in etwas mehr als einem Monat in Paris eine zweite olympische Medaille anstreben. Die 28-jährige Genferin löste am Samstag in Budapest ihr Ticket für die anstehenden Sommerspiele.

An den Olympischen Spielen werden im BMX Freestyle je zwölf Athletinnen und Athleten um Edelmetall kämpfen. Sechs dieser Startplätze wurden im Rahmen einer Qualifikationsserie vergeben.

6. Platz genügte

In dieser schaffte Ducarroz als Fünfte im bereinigten Ranking (pro Nation dürfen maximal zwei Athletinnen antreten) die Vorgabe. Die schweizerisch-amerikanische Doppelbürgerin belegte am Samstag im zweiten Qualifikationswettkampf in Budapest den 6. Platz, Mitte Mai war sie in Schanghai Siebte geworden.