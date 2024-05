Legende: Kommt zu ihrer Olympia-Premiere Alessandra Keller. Keystone/Maxime Schmid

Alessandra Keller, Jolanda Neff, Nino Schurter und Mathias Flückiger werden die Schweizer Farben an den Olympischen Spielen in Paris vertreten. Das gab Swiss Cycling am späten Sonntagabend bekannt, nachdem in Nove Mesto zuvor das letzte Weltcup-Rennen über die Bühne gegangen war, welches für die Qualifikation für die Sommerspiele in die Wertung floss.

Schurter wird in Paris an seinen fünften Olympischen Spielen teilnehmen. Der erfolgreichste Mountainbiker der Geschichte strebt nach Bronze in Peking 2008, Silber in London 2012 und Gold in Rio 2016 nach seiner vierten olympischen Medaille, nachdem er in Tokio leer ausgegangen war. Für Flückiger wird es die dritte Olympia-Teilnahme sein.

Die Schweizerinnen und Schweizer bei Olympia Box aufklappen Box zuklappen Leichtathletik – Marathon (4): Tadesse Abraham, Matthias Kyburz; Helen Bekele, Fabienne Schlumpf

Tadesse Abraham, Matthias Kyburz; Helen Bekele, Fabienne Schlumpf Rad – Mountainbike (4): Nino Schurter, Mathias Flückiger, Alessandra Keller, Jolanda Neff

Nino Schurter, Mathias Flückiger, Alessandra Keller, Jolanda Neff Rad – Bahn (3): Alex Vogel (Omnium); Michelle Andres (Madison), Aline Seitz (Madison & Omnium)

Alex Vogel (Omnium); Michelle Andres (Madison), Aline Seitz (Madison & Omnium) Rudern (4): Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewichte), Andrin Gulich/Roman Röösli (Zweier ohne Steuermann)

Raphaël Ahumada/Jan Schäuble (Doppelzweier Leichtgewichte), Andrin Gulich/Roman Röösli (Zweier ohne Steuermann) Segeln (5): Arno de Planta/Sébastien Schneiter (Bootsklasse 49er); Maud Jayet (ILCA 6); Yves Mermod/Maja Siegenthaler (470 Mixed)

Arno de Planta/Sébastien Schneiter (Bootsklasse 49er); Maud Jayet (ILCA 6); Yves Mermod/Maja Siegenthaler (470 Mixed) Segeln – Windsurfen (2): Elia Colombo (iQ-Foil); Elena Lengwiler (Kite)

Keller so gut wie gesetzt

Während der Startplatz für Flückiger etwas überraschend kommt, war Keller so gut wie gesetzt. Die Nidwaldnerin, die zu ihrer Olympia-Premiere kommt, hat sich in den letzten Jahren in der Weltspitze etabliert. 2022 gewann die 28-Jährige den Gesamtweltcup sowie Silber bei den Weltmeisterschaften im Short Track. In Nove Mesto hatte sie an diesem Wochenende mit dem Sieg im Short Track sowie Platz 3 im Cross Country überzeugt.

Komplettiert wird das Schweizer Aufgebot von Neff, die in Paris die Gelegenheit bekommt, ihrem Olympiasieg von 2021 einen weiteren Medaillengewinn folgen zu lassen. In Tokio hatte die St. Gallerin vor ihren Teamkolleginnen Sina Frei (Silber) und Linda Indergand (Bronze) triumphiert und mit diesem Dreifachsieg Schweizer Sportgeschichte geschrieben. Für Neff sind es wie für Flückiger die dritten Olympischen Spiele.