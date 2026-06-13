Das Schweizer Medaillenkonto wächst fleissig: Fabian Recher, Sandra Fuhrer und Celine van Till haben an der Paracycling-EM in Italien auch das Strassenrennen dominiert.

Wieder je Gold: Recher, Fuhrer und van Till doppeln nach

Legende: Fabian Recher war erneut unschlagbar Auf Zeitfahr-Gold folgte in Italien der Titel im Strassenrennen. KEYSTONE/Ennio Leanza (Archiv)

Am 2. von 3 Wettkampftagen ist die Ausbeute der Schweizer Delegation auf stolze 11 Medaillen angewachsen. Nachdem zum Auftakt im Zeitfahren 6 Podestplätze resultiert hatten, hielt die Erfolgssträhne an.

Passend zum Thema Handbiker steuern 3 Titel bei Medaillenregen für das Paracycling-Team zum EM-Auftakt

Im Handbike verbuchten Fabian Recher und Sandra Fuhrer in Maniago/Montereale Valcellina je ihr 2. Gold innert 24 Stunden. Recher war in der Kategorie MH4 nach 9 Runden über total 60 km mit 9 Sekunden Reserve auch im Strassenrennen der Schnellste. Fuhrer reüssierte über 46,2 km dank ihrer Endschnelligkeit hauchdünn. Im gleichen Feld blieb Sandra Stöckli in ihrem 2. Titelkampf-Rennen nach der Rückkehr ohne Chance.

Auch van Till mit dem Double

Das Gold-Doppel Zeitfahren/Strasse schaffte ebenso wie Recher und Fuhrer auf dem Dreirad Celine van Till. Die Entscheidung im WT2-Rennen zu ihren Gunsten nach 26,4 km wurde zur Zitterpartie. Die Genferin rettete eine Sekunde Vorsprung ins Ziel.

Im MH1 holte Benjamin Früh wie am Vortag Bronze. Micha Wäfler belegte im MH3 die gleiche Klassierung.