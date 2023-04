Legende: Sie kann es kaum fassen Alison Jackson feiert im Ziel in Roubaix den grössten Sieg ihrer Karriere. imago images/belga/dirk waem

Im Velodrom von Roubaix jubelte nach einem hochspannenden und bisweilen chaotischen Rennen mit Alison Jackson (EF Education-TIBCO-SVB) eine krasse Aussenseiterin. Die 34-jährige Kanadierin setzte sich im Sprint einer Sechser-Gruppe gegen die Italienerin Katia Ragusa und Marthe Truyen (BEL) durch und realisierte den grössten Erfolg ihrer Karriere. Bemerkenswert: Jackson gehörte einer 18-köpfigen Fluchtgruppe an, welche sich bereits kurz nach dem Start vom Feld abgesetzt hatte.

Jackson feiert Sieg mit Tanzeinlage

Topfavoritin und Flandern-Siegerin Lotte Kopecky musste sich mit dem 7. Rang begnügen. Die Belgierin gewann den Sprint der Verfolger-Gruppe. Kopecky hatte 50 km vor dem Ziel angegriffen, ein durch Vorjahressiegerin Elisa Longo Borghini (ITA) ausgelöster Sturz 38 km vor dem Ziel band sie jedoch zurück. Auf Siegerin Jackson fehlten ihr am Ende nur 12 Sekunden.

Chabbey in der Verfolger-Gruppe mit Kopecky

In der «Hölle des Nordens» hielt in Abwesenheit von Marlen Reusser (Wettkampfpause) Elise Chabbey (Canyon SRAM) die Schweizer Fahne hoch. Die 29-jährige Genferin, im Vorjahr noch Vierte, kam in der Gruppe von Kopecky ins Ziel. Sie belegte den 16. Schlussrang. Noemi Rüegg (44./Jumbo-Visma) büsste 4:36 Minuten ein, Caroline Baur (70./Israel – Premier Tech) kam mit über 11 Minuten Rückstand ins Ziel. 17 «Pavé»-Sektoren mit einer Länge von fast 30 Kilometern galt es für die Athletinnen auf den 145,5 Kilometern zu bewältigen.