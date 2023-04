Legende: Strebt Siegpremiere in Roubaix an Lotte Kopecky. Imago Images/Tom Goyvaerts

Am Samstag starten die besten Radfahrerinnen der Welt zum erst 3. Mal zum Eintagesrennen Paris-Roubaix. 17 «Pavé»-Sektoren mit einer Länge von fast 30 Kilometern gilt es für die Athletinnen auf den 145,5 Kilometern zu bewältigen.

In den ersten beiden Ausgaben konnte das Team Trek-Segafredo jeweils einen Solo-Sieg bejubeln: 2021 gewann Lizzy Deignan dank einer Attacke mehr als 80 km vor dem Ziel, vor einem Jahr bog Elisa Longo Borghini nach ähnlich beeindruckendem Alleingang als 1. ins berühmte Velodrom von Roubaix ein. Die Italienerin gehört auch in diesem Jahr wieder zum Favoritenkreis.

Reusser nicht am Start Box aufklappen Box zuklappen Die zuletzt formstarke Schweizerin Marlen Reusser sucht man auf der Startliste vergebens. Nach dem Sieg bei Gent-Wevelgem und dem 7. Platz in Flandern hat die 31-Jährige bei Paris-Roubaix eine Pause. Die Schweizer Farben werden durch Elise Chabbey (Canyon SRAM), Noemi Rüegg (Jumbo-Visma) und Caroline Baur (Israel - Premier Tech) vertreten.

Alle gegen Kopecky

Heisseste Anwärterin auf den Tagessieg in der «Hölle des Nordens» ist heuer aber eine Andere: Die Belgierin Lotte Kopecky vom Team SD Worx, der Top-Equipe schlechthin im Frauen-Radsport. Am vergangenen Sonntag in Flandern holte sich die 27-Jährige das erste «Monument» der Saison, heuer will die Überfliegerin endlich den prestigeträchtigen Pflasterstein gewinnen und damit als erste Frau das «Pflasterstein-Double» holen.