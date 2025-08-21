Jonas Vingegaard verzichtet auf die WM in Ruanda und will stattdessen auf die Europameisterschaften setzen.

Legende: Richtet den Fokus auf die EM Jonas Vingegaard wird nicht an der WM in Ruanda teilnehmen. Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

«Wir haben beschlossen, dass ich nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen werde. Das passt nicht in unsere Pläne. Wir sind zur Erkenntnis gekommen, dass wir lieber auf die Europameisterschaft setzen wollen», sagte Jonas Vingegaard (Visma – Lease a bike) am Donnerstag im Rahmen seiner Pressekonferenz vor dem Start der Vuelta.

Man muss völlig fit sein. Und wir wissen nicht, wie ich aus der Vuelta herauskomme.

Damit kommt es in Ruanda nicht zum grossen Duell zwischen Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar und dem 28-Jährigen, der die Tour mit gut 4 Minuten Rückstand als Zweiter beendete hatte. «Man muss völlig fit sein, wenn man dieses Jahr zur WM kommt. Das verlangt den Fahrern wirklich viel ab, und wir wissen nicht, wie ich aus der Vuelta herauskomme», begründete der Däne seinen Entscheid.

Weiterhin keine WM-Teilnahme bei der Elite

Die WM in Kigali findet vom 21. bis 28. September statt. Die EM in Südfrankreich folgt kurz darauf (1. bis 5. Oktober). Damit kommt es weiterhin nicht zur Premiere: Vingegaard hat bisher noch nie an einer WM bei der Elite teilgenommen.