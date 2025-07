Legende: Gönnt sich eine Auszeit Tadej Pogacar. Reuters/Sarah Meyssonnier

Tadej Pogacar steht nicht im am Dienstag verkündeten Aufgebot seines Teams UAE Emirates für die Vuelta. «Nach einer so anspruchsvollen Tour haben wir beschlossen, dass es das Beste ist, eine Pause einzulegen», sagte der Weltmeister, der am vergangenen Sonntag zum vierten Mal die Tour de France gewonnen hat.

Die Vuelta sei ein Rennen, zu dem er sehr gerne zurückkehren würde, «aber jetzt sagt mir mein Körper, dass ich mich ausruhen muss», so der Slowene weiter. Pogacar will bei den Eintagesrennen in Kanada im September wieder ins Renngeschehen einsteigen. Zudem sind Einsätze bei den italienischen Herbstklassikern sowie der WM in Ruanda geplant.

Vorerst kein nächstes Duell mit Vingegaard

Pogacar wirkte nach dem Triumph in Paris müde. Die weitere Saisonplanung liess er zunächst offen. Nun steht fest, dass der 26-Jährige den erstmaligen Vuelta-Sieg in diesem Jahr nicht in Angriff nimmt. Damit kommt es auch nicht zur Neuauflage des Duells mit Jonas Vingegaard. Der dänische Tour-Zweite startet als Topfavorit in die 80. Spanien-Rundfahrt.