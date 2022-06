Marlen Reusser steht bei der Landesrundfahrt aufgrund einer Erkrankung nicht am Start.

Pech hält an

Legende: Fehlt bei der Tour de Suisse Marlen Reusser. IMAGO / frontalvision.com

Die zweite Ausgabe der Tour de Suisse Women (18. – 21. Juni) muss auf eines ihrer Aushängeschilder verzichten. Marlen Reusser ist erkrankt und muss auf einen Start an der Landesrundfahrt verzichten. Das Ergebnis eines PCR-Tests steht noch aus.

Reusser bedauert die kurzfristige Absage sehr: «Ich habe mich extrem auf die Tour de Suisse gefreut. Zum ersten Mal umfasst sie dieses Jahr vier Etappen und meine Form hätte gepasst. Im eigenen Land nicht mitfahren zu können, ist wirklich eine Enttäuschung», lässt die Olympiazweite in einer Medienmitteilung verlauten.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die 2. Ausgabe der Tour de Suisse Women können Sie wie folgt live auf SRF zwei verfolgen: 1. Etappe: Samstag, 18. Juni, ab 19:15 Uhr

Samstag, 18. Juni, ab 19:15 Uhr 2. Etappe: Sonntag, 19. Juni, ab 11:10 Uhr

Sonntag, 19. Juni, ab 11:10 Uhr 3. Etappe: Montag, 20. Juni, ab 15:35 Uhr

Montag, 20. Juni, ab 15:35 Uhr 4. Etappe: Dienstag, 21. Juni, ab 15:35 Uhr

Bereits vergangene Woche musste Reusser «The Women’s Tour» in Grossbritannien nach einem Sturz auf das Handgelenk vorzeitig aufgeben. Eine Fraktur an der Hand kann nach nachträglichen Untersuchungen in der Schweiz jedoch ausgeschlossen werden.