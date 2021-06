In unserer Portrait-Rubrik stellen wir die Schweizer bei der Tour de Suisse vor. Hier geht's zur Übersicht.

Die Tour de Suisse ist in vollem Gange und damit treten auch die besten Schweizer Radfahrer tüchtig in die Pedalen. Wie sie zum Radsport gekommen sind, spezielle Geschichten auf dem Weg zum Profi oder welche Ziele sie verfolgen, verraten sie in unseren Portraits.