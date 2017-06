Pozzovivo triumphiert auf der Königsetappe

Dumoulin nicht mehr dabei

Tom Dumoulin, der Sieger des Giro d'Italia, ist am Donnerstag nicht mehr zur 6. Etappe gestartet. «Ich habe es versucht. Aber in den letzten Tagen wurde klar, dass es zu viel war für mich in den letzten Wochen», begründete der Niederländer seinen Ausstieg.