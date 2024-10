Legende: Die Kennzahlen der kommenden Ausgabe 3320 km und 7 Etappen in den Alpen gibt es bei der Tour de France 2025 unter anderem zu befahren. Keystone/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON

Mit der Rückkehr zweier berüchtigter Pässe in der Schlusswoche bereitet die 112. Ausgabe der Tour de France dem Duell um Gelb zwischen dem diesjährigen Sieger Tadej Pogacar und seinem Rivalen Jonas Vingegaard die grosse Kletterbühne. Der zuletzt im Programm fehlende Anstieg zum Mont Ventoux und der Col de la Loze werden im 2025 die Herzstücke sein.

Auch der Col du Tourmalet wird wie im Vorjahr und zum insgesamt 87. Mal angefahren. Total sind fünf Bergetappen zu absolvieren, wie auch zwei Einzelzeitfahren, eines davon bergauf. Vom 5. bis 27. Juli im kommenden Jahr führt das wichtigste Radrennen der Welt über 21 Etappen und 3320 Kilometer von Lille nach Paris, wo die Tour nach dem olympiabedingten Nizza-Gastspiel 2024 wieder auf den Champs Elysees endet.

Die Frauen-Tour überschneidet sich erstmals um zwei Tage mit dem Männerrennen. Der Startschuss der 4. Austragung mit 9 Etappen fällt am 26. Juli 2025 in Vannes in der Bretagne. Die Siegerin steht am 3. August nach 1165 Kilometern und zwei Bergetappen in Chatel in den Alpen fest.