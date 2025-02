Legende: Lässt sich solo feiern Mauro Schmid bei der Zieleinfahrt. Getty/Dario Belingheri

Der Start ins Jahr ist dem Schweizer Strassen-Team ideal geglückt. Im Januar entschied Noemi Rüegg zum Auftakt der World Tour der Frauen die Tour Down Under für sich, am Samstag wurde sie im Great Ocean Race Dritte. Siege feierten auch schon Jan Christen und Marlen Reusser auf Mallorca sowie Marc Hirschi in Valencia.

Schmid düpiert Konkurrenz in der Abfahrt

Der neuste Coup gelang nun Mauro Schmid. Der Schweizer Strassen-Meister vom australischen Team Jayco AlUla setzte sich am Sonntag im Cadel Evans Great Ocean Road Race durch. Schmid siegte nach einem knapp neun Kilometer langen Solo vor dem neuseeländischen Duo Aaron Gate und Vorjahressieger Laurence Pithie. Der Zürcher hatte eine Abfahrt genutzt, um die anderen acht Fahrer der Spitzengruppe abzuschütteln.

Für Schmid ist es der erste Sieg seit seinem Erfolg in der Gesamtwertung der Slowakei-Rundfahrt im vergangenen Juni und die Sieg-Premiere bei einem Eintagesrennen auf der Tour.

Die World Tour verlässt nun den australischen Kontinent. Als nächstes steht die UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.

Resultate