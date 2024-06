Legende: Werden noch härter kontrolliert Die Fahrer der Tour de France. Keystone/AP Photo/Daniel Cole

Bei der in ihrer langen Geschichte schon von vielen Dopingskandalen erschütterten Tour de France installierte die Internationale Test-Agentur (ITA) ein neues Programm, um möglichem Doping entgegenzuwirken.

Bereits im Vorfeld der Frankreich-Rundfahrt sind laut der Agentur bereits 400 Trainingskontrollen durchgeführt worden, während der Tour werden es weitere 600 sein. Als neuer Baustein wird ein Endokrin-Modul im Biologischen Pass eingesetzt.

Enge Zusammenarbeit

Die genommenen Proben werden zehn Jahre aufbewahrt, um nachträgliche Untersuchungen mit besseren Methoden zu ermöglichen. Ausserdem arbeite man eng mit Behörden in Frankreich und in Italien zusammen, wo die Tour am Wochenende beginnt, hiess es am Mittwoch von der ITA.

Im Vorfeld wurde dadurch mit dem Italiener Andrea Piccolo vom Team EF bereits ein mutmasslicher Doping-Sünder aus dem Verkehr gezogen.