Nino Schurter und Filippo Colombo haben das prestigeträchtige Mountainbike-Rennen Cape Epic in Südafrika gewonnen. Das Schweizer Duo übernahm im achttägigen Mehretappenrennen über gut 600 km und 16'500 Höhenmeter am 2. Tag die Führung und verteidigte diese in der Folge bis zum Schluss. Einzig die zweitplatzierten Italiener Luca Braidot/Simone Avondetto vermochten den Rückstand mit 1:31 Minuten in Grenzen zu halten.

Für den 38-jährigen Schurter ist es der dritte Sieg am Cape Epic nach 2017 (mit Matthias Stirnemann) und 2019 (mit Lars Forster). Der elf Jahre jüngere Tessiner Colombo triumphierte bei seiner zweiten Teilnahme zum ersten Mal. Für die beiden Schweizer war das Cape Epic der Auftakt in die Saison 2025 mit der Heim-WM im Wallis im September.

Langvad neue Rekordsiegerin

Bei den Frauen avancierte Annika Langvad mit ihrem sechsten Gesamtsieg zur Rekordgewinnerin. Die 41-jährige Dänin, Cross-Country-Weltmeisterin von 2016, trat mit der Argentinierin Sofia Gomez Villafane an. Beste Schweizerin war Janina Wüst mit der Niederländerin Rosa van Doorn auf dem 6. Schlussrang.