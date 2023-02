Von Mittwoch bis Sonntag ist das Velodrome in Grenchen am Jurasüdfuss zum 3. Mal nach 2015 und 2021 Gastgeber der Bahnrad-EM. Wir machen Sie mit dem Anlass vertraut.

Neuer Termin

Bis 2021 wurden die kontinentalen Titelkämpfe der Bahnspezialisten und -spezialistinnen stets im Herbst – meist im Oktober – ausgetragen. Nach Grenchen 2021 (sprang damals kurzfristig für Minsk ein) war die letztjährige Durchführung im August Bestandteil der European Championships. Nun ist die 14. Auflage des Anlasses, zurück im Solothurnischen, wieder ausgelagert und rückte im Jahreskalender weit nach vorne, weil im Gegenzug der jährliche Termin für Bahnweltmeisterschaften ab 2021 in den Herbst gelegt wurde.

Das Programm

An 5 Wettkampftagen stehen je 11 Disziplinen an. Vergeben werden also 22 Medaillensätze. Am Start stehen rund 240 Athleten und Athletinnen aus gegen 30 Ländern.

Die Finals finden wie folgt statt:

Tag Männer Frauen Mittwoch Teamsprint

Ausscheidungsfahren Teamsprint

Scratch Donnerstag 1000-m-Zeitfahren

Mannschaftsverfolgung

Punktefahren Mannschaftsverfolgung

Ausscheidungsfahren Freitag Scratch

Einerverfolgung Sprint

Omnium Samstag Omnium

Sprint Einerverfolgung

Punktefahren

500-m-Zeitfahren Sonntag Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Kerin Madison (Zweier-Mannschaftsfahren)

Kerin

Im von Steven Krucker und Experte Franco Marvulli kommentierten SRF-Livestream können Sie auf unserer Webseite oder in der Sport App die Europameisterschaften täglich ab 17:50 Uhr (sonntags ab 15:20 Uhr) verfolgen. Später am Abend folgt auf SRF zwei jeweils eine Teilaufzeichnung.

Das Swiss-Cycling-Team: 7 Fahrerinnen, 6 Fahrer

Frauen: Michelle Andres, Fabienne Bur, Elena Hartmann, Jasmin Liechti, Léna Mettraux, Marlen Reusser, Aline Seitz

Legende: EM-Premiere auf der Bahn für Multitalent Marlen Reusser Auf der Strasse hat die 31-jährige Bernerin bei kontinentalen Titelkämpfen schon 2 Titel (Einzelzeitfahren) und Silber in der Mixed-Staffel eingefahren. In Grenchen steht sie in der Teamverfolgung am Start. Keystone (Archiv)/Anthony Anex

Männer: Dominik Bieler, Noah Bögli, Claudio Imhof, Lukas Rüegg, Valère Thiébaud, Alex Vogel

Bei der letzten Heim-EM in Grenchen gingen zwei Podestplätze auf das Konto der gastgebenden Nation: Claudio Imhof, Simon Vitzthum, Valère Thiébaud und Alex Vogel eroberten Silber im Vierer, Routinier Imhof darüber hinaus Bronze in der Einerverfolgung. Aus dem damaligen Silber-Quartett fiel Vitzthum infolge eines Schlüsselbeinbruchs kurzfristig aus dem aktuellen EM-Aufgebot – eine empfindliche Schwächung für den Vierer. Anstelle des Ostschweizer Leistungsträgers wurde Dominik Bieler (21) nachselektioniert.

00:55 Video Archiv: Silber für den Bahnvierer bei der EM 2021 in Grenchen Aus Sport-Clip vom 06.10.2021. abspielen. Laufzeit 55 Sekunden.

So rückt Imhof als möglicher Schweizer Erfolgsgarant noch stärker in den Fokus. Er tritt als Sieger der neu geschaffenen Track-Champions-League an. In der Einerverfolgung oder den Massenstartrennen werden ihm die aussichtsreichsten Chancen eingeräumt.

Im Vorjahr gab es in München keinen Schweizer Medaillengewinn zu bejubeln. Der diesjährige Heimanlass bildet den Auftakt zur Qualifikationsphase für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris.