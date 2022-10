Der Schweizer Bahnvierer bleibt an der WM in Saint-Quentin-en-Yvelines (FRA) schon in der Qualifikation hängen.

Eigentlich ist der Vierer das Schweizer Aushängeschild auf der Bahn. Auch an der WM in Frankreich steckten die grössten Hoffnungen in Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum und Alex Vogel.

Mehr als eine Sekunde fehlt

Doch anders als noch vor einem Jahr in Roubaix, als man den starken 5. Rang belegt hatte, konnte das Quartett in Saint-Quentin-en-Yvelines die hoch gesteckten Ziele nicht erfüllen. Bereits in der Qualifikation kam nach einer Zeit von 3:53,532 Minuten das Aus. Unter 16 teilnehmenden Nationen reichte dies zum 10. Platz.

Weil in der Teamverfolgung nur die besten 8 Mannschaften in die Hauptrunde einziehen und die Medaillen ausfahren, ist der Wettkampf für die Schweizer bereits nach der ersten von 3 Runden zu Ende. Auf die achtplatzierten Belgier fehlte ihnen auf der Olympia-Bahn von 2014 etwas mehr als eine Sekunde. Letztmals hatte die Schweiz an der WM 2016 (als 11.) den Vorstoss in die Hauptrunde verpasst.

Der Blick geht bereits nach vorne

Noch vor einem Jahr fuhren die Schweizer in der exakt gleichen Besetzung zu EM-Silber und erreichten sie bei der WM den 5. Rang. Damals genügte ihnen an der WM allerdings eine Zeit von 3:54,176 Minuten locker fürs Überstehen der Qualifikation. Die Schnellsten in der Qualifikation waren die Briten mit einer Zeit von 3:48,092.

«Unser Ziel war es, unter die besten 8 zu kommen und die Hauptrunde zu erreichen. Das ist uns leider nicht gelungen», zeigte sich Imhof leicht enttäuscht. Im Hinblick auf den nächsten Grossanlass versprühte der 32-jährige Thurgauer Routinier, der wie Vitzthum am Freitag in der Einzelverfolgung nochmals am Start stehen wird, jedoch Zuversicht. «Ich glaube, wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen bis zur Heim-EM im Februar in Grenchen.» Jene Titelkämpfe werden den Auftakt der Olympia-Qualifikationsphase markieren.