Höhepunkte der Rad-Saison 2024 sind die Weltmeisterschaften, die im September in Zürich stattfinden, sowie Olympia in Paris.

Legende: Einer von zwei Schweizern in Australien Johan Jacobs vom Team Movistar. Imago/frontalvision.com

Praktisch zeitgleich mit den Australian Open der Tennisprofis lancieren diese Woche auch die Rad-Cracks am anderen Ende der Welt ihre Saison. An der Tour Down Under starten mit Johan Jacobs (Movistar) und Fabian Lienhard (Groupama-FDJ) auch zwei Schweizer.

Das 6 Etappen umfassende Rennen rund um Adelaide mit Start am Dienstag ist das erste von insgesamt 35 World-Tour-Events. Der Kalender erfuhr im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen: 20 Eintages- und 15 Etappenrennen stehen auf dem Programm. Mit der Tour de Romandie (23. bis 28. April) und der Tour de Suisse (9. bis 16. Juni) gehören weiterhin auch die beiden traditionellen Schweizer Rundfahrten der höchsten Stufe an.

Heim-WM in Zürich

An der WM in Zürich trifft sich das «Who is Who» der Radszene 2024 ebenfalls in der Schweiz. Die Titelkämpfe mit dem Zielgelände am Sechseläutenplatz finden vom 21. bis 29. September und damit 6 Wochen nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Paris statt. Unmittelbar vor Olympia steigt mit der Tour de France (29. Juni bis 21. Juli) ein weiteres Highlight.