Rad-Debüt an Tour of Austria

Legende: Debüt im Profi-Radsport – Comeback in der MotoGP Aleix Espargaro. imago images/Graham Holt FocusXS

Das Radteam Lidl-Trek hat den MotoGP-Fahrer Aleix Espargaro für die am 9. Juli beginnende Tour of Austria der Radprofis nominiert. Die Österreich-Rundfahrt findet traditionell während der Tour de France statt, dennoch sind bei dem bergigen Rennen über fünf Tage stets viele Topfahrer am Start.

Während das Team Lidl-Trek Espargaros Start bestätigte, ist noch offen, wer neben ihm für den Rennstall antritt. Espargaro war schon während seiner langen Karriere als Stammfahrer in der MotoGP ein ambitionierter Radfahrer gewesen. Nach seinem Rücktritt als Stammfahrer nach der letzten Saison schloss er sich dem «Nachwuchsteam» Lidl-Trek Future Racing an. Nun darf sich Espargaro erstmals bei einem «2.1-Etappenrennen» beweisen.

Comeback in der MotoGP

Auch im motorisierten Zweiradsport geht der 35-jährige Spanier wieder an den Start. Er wird am Wochenende im niederländischen Assen als Ersatzpilot für das Honda-Werksteam in der Motorrad-WM zum Einsatz kommen. Bei seinem 3. Einsatz in dieser Saison vertritt er den verletzten Italiener Luca Marini.