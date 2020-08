Rad-EM in Plouay

Bereits kurz nach dem Start ins Zeitfahren an der Rad-EM im französischen Plouay fiel Mitfavoritin Marlen Reusser zurück.

Auf der 25,6 km langen Strecke mit mehreren steilen Anstiegen musste Reusser die hinter ihr gestartete Niederländerin Anna van der Breggen zwischenzeitlich vorbei ziehen lassen.

Grösster Erfolg der Karriere

Doch im zweiten Streckenabschnitt steigerte sich Reusser, holte Van der Breggen wieder ein und brachte die drittschnellste Zeit ins Ziel. 59 Sekunden fehlten am Ende für den Sieg.

Legende: Bronze für Marlen Reusser Die 28-Jährige fährt im Zeitfahren an der Rad-EM in Plouay auf den dritten Platz. Freshfocus

Für Reusser ist es der grösste Erfolg ihrer Karriere. Im letzten Jahr gewann die 28-Jährige aus Hindelbank an den Europa-Spielen in Minsk in ihrer Lieblingsdisziplin überlegen die Goldmedaille.

Niederländischer Doppelsieg

Elise Chabbey als zweite Schweizerin im Feld fuhr mit einem Rückstand von 2:17 Minuten auf Rang 12.

Der Sieg ging an die Niederländerin Anna van der Breggen, die insgesamt 34:03 Minuten benötigte und damit 31 Sekunden schneller war als Titelverteidigerin Ellen van Dijk (NL).