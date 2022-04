TdR zum Ersten: Flückiger führt Schweizer Auswahl an

Mathias Flückiger, amtierender Mountainbike-Gesamtweltcupsieger, gibt diesen Frühling erneut ein kurzes Gastspiel auf der Strasse. Der Olympia-Zweite von Tokio im Cross Country wird wie 2019 und 2021 mit dem Nationalteam die Tour de Romandie bestreiten. Der 33-jährige Berner ist klar der Älteste in der Swiss-Cycling-Auswahl. An Flückigers Seite erhalten aufstrebende Athleten eine Chance. Dazu zählen Antoine Debons und Yannis Voisard, die Bahn-Spezialisten Robin Froidevaux und Valère Thiébaud sowie mit Filippo Colombo ein weiterer Biker. Der siebte und letzte Startplatz ist noch offen. Die 75. Ausgabe der Westschweizer Rundfahrt beginnt am 26. April mit einem Prolog in Lausanne. 5 Tage später endet sie in Villars mit einem Einzelzeitfahren.

Tour de Romandie live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Ab 26. April figuriert die Westschweizer Rundfahrt täglich im Live-Programm von SRF. An den ersten Tagen gibt es die finale Rennphase jeweils ab 15:30 Uhr bei SRF zwei und in der Sport App zu sehen. Am Wochenende beginnen die Übertragungen etwas früher.

TdR zum Zweiten: Frank gibt seinen Einstand

Mathias Frank, der bis letzte Saison noch als Profi unterwegs gewesen war, füllt bei der Westschweizer Rundfahrt erstmals eine neue Aufgabe aus. Der 35-Jährige übernimmt im Schweizer Nationalteam die Aufgabe des 2. sportlichen Leiters. In dieser Funktion assistiert der Luzerner Michael Albasini.

02:43 Video Archiv: Thomas gewinnt 2021 in Freiburg die Tour de Romandie Aus Sportpanorama vom 02.05.2021. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 43 Sekunden.

Türkei-Rundfahrt: Folgenschwerer Sturz für Bouhanni

Für den Franzosen Nacer Bouhanni endete die Türkei-Rundfahrt vorzeitig und schmerzhaft. Der dreifache Vuelta-Etappensieger brach sich bei einem Sturz in der 2. Etappe den ersten Halswirbel. Wie sein Team Arkéa Samsic mitteilte, wurde der Sprinter im Spital von Izmir ärztlich versorgt und soll bald zu weiteren Behandlungen in seine Heimat zurückgeflogen werden. Im selben Rennen ebenfalls gestürzt war der kolumbianische Radstar Nairo Quintana, der das Rennen aber fortsetzen konnte.