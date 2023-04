Legende: Die Italien-Rundfahrt gastiert im Wallis Steve Morabito (rechts), der Generaldirektor der Organisation im Wallis, und Co. sind hochmotiviert. Keystone/Jean-Christophe Bott

Giro d'Italia: Königsetappe nach Crans-Montana

Die 13. Etappe des kommenden Giro d'Italia von Borgofranco d'Ivrea im Piemont nach Crans-Montana am Freitag, 19. Mai, verspricht grosses Spektakel. «Eine Fünfsterne-Etappe», verkündete Steve Morabito, der Generaldirektor der Organisation im Wallis, bei der Präsentation stolz. Das Herzstück – und zugleich das grösste Fragezeichen – der 208 km langen Etappe ist der Grosse St. Bernhard. Wird der Pass auf 2469 Metern bis in einem Monat schneefrei sein? «Das hoffen wir natürlich», sagt der ehemalige Radprofi Morabito. «Aber Sie können sicher sein, dass wir auch einen Plan B haben.» Kann die Etappe ins Wallis wie geplant befahren werden, ist es das Teilstück mit den zweitmeisten Höhenmetern der diesjährigen Italien-Rundfahrt. Als Sieganwärter werden an 1. Stelle der Slowene Primoz Roglic und der Belgier Remco Evenepoel genannt. Gestartet wird der Giro am Samstag, 6. Mai, mit einem Zeitfahren in den Abruzzen.

