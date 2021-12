Legende: Grenchen putzt sich für den nächsten Grossanlass heraus Wieder wird übernächstes Jahr im Solothurner Oval um EM-Medaillen gefahren. Keystone

EM in Grenchen zum Dritten

Die Europameisterschaften 2023 der Bahn-Spezialisten finden erneut in Grenchen statt. Swiss Cycling erhielt zum 3. Mal innerhalb von 8 Jahren den Zuschlag für die kontinentalen Titelkämpfe. Bereits 2015 und zuletzt diesen Herbst war der Anlass im «Velodrome» im Kanton Solothurn ausgetragen worden. Die Bahn in Grenchen feiert 2023 ihr 10-jähriges Bestehen. An welchen Daten der Anlass genau stattfindet, ist noch offen.

Ineos kann Thomas halten

Der frühere Tour-de-France-Sieger Geraint Thomas bleibt seinem Team Ineos Grenadiers für 2 weitere Jahre erhalten. Das teilte der britische Rennstall am Montag mit. Der 35-Jährige, der seit 2010 für die Equipe fährt, unterzeichnete einen neuen Vertrag und geht in seine 16. Profisaison. «Ich freue mich sehr auf die letzten Jahre meiner Karriere. Ich werde weiterhin mein Bestes geben und vor allem Spass haben», sagte Thomas, der 2018 die wichtigste Radrundfahrt der Welt gewann. In diesem Jahr siegte der Waliser bei der Tour de Romandie.