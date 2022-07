Legende: Ist wieder fit Marlen Reusser kann nach einer kurzen Pause neue Ziele anpeilen. Keystone/Anthony Anex

Reusser gibt ihr Comeback

Nach einer von gesundheitlichen Rückschlägen geprägten Phase kann Marlen Reusser in den Renn-Alltag zurückkehren. Die Olympia-Zweite im Zeitfahren nimmt ab Sonntag an der Tour de France Femmes teil. Anfang Juni musste die 30-jährige Bernerin in der World-Tour-Rundfahrt in England nach einem Sturz aufs Handgelenk aufgeben, die Tour de Suisse der Frauen verpasste sie krankheitshalber. Zuletzt bereitete sich Reusser während drei Wochen in einem Höhentrainingslager im Engadin auf die zweite Saisonhälfte vor. Bei der Tour de France der Frauen sind ab Sonntag 8 Etappen und eine Gesamtdistanz von 1035 Kilometern zu absolvieren.