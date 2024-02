Legende: Er wird bald schon umsatteln Rigoberto Uran hat für seine Zeit nach der Spitzensportkarriere vorgesorgt: Er ist Unternehmer mit eigener Kleidermarke, Restaurantinhaber und Fernsehstar in seiner Heimat. imago images/Sirotti

Uran lässt seine Karriere ausklingen

Der Kolumbianer Rigoberto Uran ist nur noch in der aktuellen Saison als Radprofi unterwegs. In einer Mitteilung seines Teams EF Education-EasyPost stellte der 37-Jährige den Abschluss seiner Karriere im Herbst 2024 in Aussicht. «Ich denke, es ist an der Zeit zu sagen: Wir sind am Ende angekommen», sagte Uran nach der letzten Etappe der Kolumbien-Rundfahrt in Bogota. Er wurde dabei sogar noch konkreter und äusserte sich vollkommen ehrlich: «Die Wahrheit ist: Es ist beängstigend. Fast 23 Jahre lang war es mein Ziel, aufzustehen, zu frühstücken und Fahrrad zu fahren.» «El Toro de Urrao», wie er in Anlehnung seiner Heimatstadt genannt wurde, war 2017 hinter dem Briten Chris Froome Zweiter der Tour de France geworden, auch beim Giro d'Italia kam er 2013 und 2014 aufs Podest. In London eroberte er 2012 im olympischen Strassenrennen die Silbermedaille.