Schmid muss in Polen aufgeben – Massensturz in Burgos

Legende: Flasche leer Dies musste sich ein geschwächter Mauro Schmid bei der Polen-Rundfahrt eingestehen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Schmid leidet an Erkältungssymptomen

Der Zürcher Mauro Schmid musste die zur World Tour zählende Polen-Rundfahrt als Siebter des Gesamtklassements aufgeben. Der 22-Jährige vom Quick-Step-Team startete am Mittwoch wegen Halsschmerzen nicht mehr zur drittletzten Etappe, die vom Deutschen Phil Bauhaus gewonnen wurde. Nach den ersten vier Teilstücken hatte Schmid, im Juni Sieger der Belgien-Rundfahrt, 10 Sekunden hinter dem kolumbianischen Leader Sergio Higuita gelegen.

Heftiger Zusammenprall in Spanien

Bei der Burgos-Rundfahrt ist es zu einem schlimmen Massensturz gekommen. Gut 500 Meter vor dem Ziel der 2. Etappe in Villadiego am Mittwoch verlor der an dritter Stelle liegende Niederländer David Dekker durch eine Bodenwelle die Kontrolle über sein Rennrad und kam zu Fall. Zahlreich weitere Fahrer wurden bei hohem Tempo durch den Sturz mitgerissen und teilweise gegen die Barrieren geschleudert. Dekkers Jumbo-Teamkollege Timo Roosen (NED) war Erster der Tageswertung