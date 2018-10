Die Kolumbianer gingen an der Türkei-Rundfahrt (Gaviria) und bei der Tour of Taihu (Alzate) zu Boden.

Für den kolumbianischen Sprintspezialisten Fernando Gaviria geht die Radsaison unschön zu Ende. Der zweifache Etappensieger der diesjährigen Tour de France brach sich in der 1. Etappe der Türkei-Rundfahrt bei einem Sturz das rechte Schlüsselbein. Den Tagessieg in der zur World-Tour zählenden Rundfahrt ging an Gavirias argentinischen Teamkollegen und Anfahrer Maximiliano Richeze.

Ein schwerer Sturz ereignete sich auch an der Tour of Taihu. Der Kolumbianer Carlos Alzate überschlug sich am Strassenrand, nachdem er kurz vor einer Sprintwertung von einem Konkurrenten abgedrängt worden war.