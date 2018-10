Der Weltverband UCI hat die internationalen Titelkämpfe an Wollongong vergeben. Und: Der Radsport trauert um Jimmy Duquennoy.

Strassen-WM 2022 findet in Australien statt

Die Strassen-WM 2010 in Geelong.

Die Stadt Wollongong mit rund 290'000 Einwohnern – 100 km südwestlich von Sydney – wird die Strassen-WM 2022 durchführen. Die bisher einzige Rad-Weltmeisterschaft in Ozeanien ging 2010 in Melbourne und Geelong über die Bühne. Damit stehen fast alle Austragungsorte der Strassen-WM bis 2024 fest. Lediglich die WM 2023 ist noch nicht vergeben.

Strassen-WM Austragungsorte 2019

Yorkshire (England) 2020 Aigle/Martigny

2021 Flandern (Belgien)

2022 Wollongong (Australien) 2023 unbekannt 2024 Bern oder Zürich



Der belgische Radrennfahrer Jimmy Duquennoy ist am Freitagabend im Alter von 23 Jahren unerwartet gestorben. Das teilte sein Team WB Aqua Protect Veranclassic mit. Er erlitt einen Herzstillstand in seiner Wohnung. Duquennoy ist bereits der 3. junge belgische Profi, der einem Herzinfarkt zum Opfer gefallen ist. 2016 kam der damals 22 Jahre alte Daan Myngheer beim Critérium International ums Leben, im Frühjahr 2018 starb der 23-jährige Michael Goolaerts bei Paris-Roubaix an einem Herzstillstand.