Legende: 75. Vuelta-Ausgabe 2020 Die Räder werden im Spätherbst nicht wie ursprünglich vorgesehen nach Portugal verfrachtet. Getty Images

Vuelta 2020: Abstecher nach Portugal entfällt

Die Route der neu vom 20. Oktober bis 8. November angesetzten Spanien-Rundfahrt wird angepasst. So teilten die Vuelta-Organisatoren am Samstag mit, dass die beiden geplanten Teilstücke am 15. und 16. Tag gestrichen würden. Die Gemeinden Porto, Matosinhos und Viseu tragen den Entscheid mit. Aufgrund der durch die Covid-19-Krise verursachten Ausnahmesituation will man das Rennen möglichst nicht auf verschiedene Territorien verteilen. So ist die Chance auf einen reibungslosen Ablauf eher gegeben.

Rennbahn Oerlikon: Saison 2020 wurde annulliert

Nicht nur die für den 26. Mai geplanten Eröffnungsrennen, sondern gleich die ganze Rennsaison auf der ältesten Sportanlage der Schweiz sind wegen des Coronavirus bereits abgesagt. Dies entschieden die Vorstandsmitglieder der IGOR, der Interessen Gemeinschaft Offene Rennbahn, diese Woche an ihrer Telefonkonferenz. Weder könnten die beliebten Radsport-Trainings, noch die teils vor über 1000 Zuschauern ausgetragenen Dienstagabend-Rennen oder weitere publikumsträchtige Events durchgeführt werden.