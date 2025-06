Nach seinem Zeitfahr-Sieg an den Schweizer Meisterschaften vom Donnerstag bei ihm zuhause in Steinmaur hat Mauro Schmid am Sonntag in Fischingen auch im Strassenrennen die Goldmedaille gewonnen. Der 25-jährige Zürcher setzte sich im Sprint einer Vierergruppe nach knapp viereinhalb Stunden Fahrzeit vor dem Berner Marc Hirschi sowie dem Walliser Valentin Darbellay und dem Jurassier Arnaud Tendon durch.

Schmid vermochte damit den im vergangenen Jahr im Kanton Genf errungenen Titel erfolgreich zu verteidigen, was zumindest in der Moderne einer Seltenheit gleichkommt. Letztmals war das im Jahr 1995 dem Tessiner Felice Puttini gelungen.

Zürcher konnte befreit fahren

«Das bedeutet mir extrem viel», sagte Schmid nach dem Rennen am Sonntag. Der Sieg im Zeitfahren habe geholfen, den Druck zu senken und im Strassenrennen freier fahren zu können. «Heute war mehr ein Bonus», so Schmid, der nächste Woche mit seinem Team Jayco-AlUla die Tour de France absolvieren wird.