Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Erfolgsgarant für das Visma-Team Wout van Aert. Keystone/EPA/JAVIER LIZON

Wout van Aert gab selbst bekannt, dass er den Vertrag bei Visma-Lease a Bike, der 2026 ausgelaufen wäre, «auf Lebenszeit» verlängert hat. «Ich fühle mich in diesem Team zuhause. Es ist einzigartig und ich blühe hier seit fünf Jahren auf. Deshalb habe ich mich entschieden, für immer hier zu bleiben und das macht mich wirklich glücklich», so der 30-jährige Flame in einer Medienmitteilung. Er plant, auch nach der Karriere für Visma tätig zu sein.

Neun Etappensiege an der Tour de France

Teamchef Richard Plugge nannte zwar keine Details zum Deal, rühmte aber die Vielseitigkeit seines Stars. «Wout (van Aert) ist ein fantastischer Fahrer mit einer riesigen Erfolgsbilanz. Er ist ein Allrounder: Ein Sprinter, ein Spezialist für Klassiker, ein Zeitfahrspezialist – und an einem guten Tag kann er auch eine Bergetappe gewinnen, wie bei seinem berühmten Sieg auf dem Mont Ventoux an der Tour de France.»

Neun Etappen gewann Van Aert bislang an der Tour de France. Zum Visma-Team gehört auch der Däne Jonas Vingegaard, der Sieger der Tour de France 2022 und 2023.