Tadej Pogacar hat mit seiner Machtdemonstration auf der 19. Etappe der Tour de France einen neuen Fabel-Rekord aufgestellt.

Superstar Tadej Pogacar hat bei seinem Triumph auf der Alpe d'Huez nicht nur seinen Vorsprung im Gesamtklassement ausgebaut und seinen 26. TdF-Etappensieg gefeiert, sondern auch einen eindrücklichen Rekord aufgestellt.

Der Führende der Tour de France bewältigte den 13,8 Kilometer langen Alpenanstieg in 35:26 Minuten und war damit 1:24 Minuten schneller als Marco Pantani. Der Italiener hatte den Berg 1995 in der vormaligen Rekordzeit von 36:50 Minuten erklommen.

23,3 km/h im Durchschnitt

Dies teilte der Daten-Dienstleister Velon mit. Pogacars Durchschnittsgeschwindigkeit im Schlussanstieg entsprach unglaublichen 23,3 km/h – und dies bei einer durchschnittlichen Steigung von 8,1%.

«Ich wusste nicht, wo der Pantani-Rekord lag. Ich war in den letzten Wochen nicht so oft im Internet. Wichtig war für mich aber, das Rennen zu gewinnen. Ich habe gehört, dass ich den Rekord geschafft habe. Das macht mich glücklich. Einen 30 Jahre alten Rekord zu brechen, ist gut für uns», sagte Pogacar im Ziel.

Auch Evenepoel vorne dabei

Der Gesamtzweite Remco Evenepoel hatte die 21 Serpentinen hinauf zum Skiort übrigens in 37:57 Minuten gemeistert. Nur Pogacar, dreimal Pantani und der Deutsche Jan Ullrich 1997 waren jemals in einem offiziellen Rennen schneller als der Doppel-Olympiasieger aus Belgien.

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