Die Slowenin stürzte schwer auf der 2. Etappe der Tour de Suisse und musste ins Spital eingeliefert werden.

Die 2. Etappe der Tour de Suisse der Frauen ist von einem schweren Sturz überschattet worden. Urska Zigart, Freundin von Tadej Pogacar, kam auf der letzten Abfahrt auf einer Bodenwelle zu Fall, stürzte kopfüber auf den Asphalt und blieb regungslos liegen.

Legende: Befindet sich in Spitalpflege Urska Zigart. imago images/NurPhoto

An der gleichen Stelle wäre auch Etappensiegerin Elisa Longo Borghini fast zu Fall gekommen. Es handelte sich dabei um einen sogenannten «Speed Bump», ein Verkehrshindernis zur Tempo-Reduktion bei Autos.

Zigart wurde anschliessend ins Spital gebracht. Noch ist nicht klar, wie schwer sich die 29-jährige Slowenin vom AG Insurance-Soudal Team verletzt hat. Die Untersuchungen dauern noch an, vermeldete die Tour de Suisse in einem Statement.