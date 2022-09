Die schlechte Nachricht vorweg: Mit einer WM-Medaille hat es für Jan Christen an den Titelkämpfen in Wollongong nicht geklappt. Dem 18-jährigen Aargauer fehlten im Zeitfahren der Junioren 26 Sekunden auf Bronze und eine knappe Minute auf Gold. Christen hatte sich nichts weniger als eine Medaille – wenn nicht sogar den Sieg – als Ziel gesetzt.

Das Schweizer Rad-Talent scheut sich nicht davor, grosse Ziele zu formulieren. Den 4. Rang im Zeitfahren kommentierte er mit «enttäuschend». Eine weitere Chance auf Edelmetall bietet sich Christen aber schon in Kürze. Beim WM-Strassenrennen der Junioren gehört er wiederum zu den Favoriten.

Erst im Juli hatte er sich auf der Strasse zum Europameister gekürt. Ein halbes Jahr zuvor wurde er Junioren-Weltmeister im Radquer. Und als wäre das nicht genug, kam vor wenigen Wochen in Les Gets noch der Vize-Weltmeistertitel im Mountainbike dazu.