Hiobsbotschaft von der Tour de Suisse: Der Schweizer Gino Mäder ist am Freitag im Spital seinen schweren Verletzungen erlegen.

Der Radprofi war am Donnerstag in der Abfahrt vom Albulapass schwer gestürzt.

Mäder wurde nur 26 Jahre alt.

Der schwere Sturz von Gino Mäder auf der 5. Etappe der Tour de Suisse am Donnerstag hat den schlimmstmöglichen Ausgang genommen. Der 26-jährige Radprofi erlag am Freitag im Spital seinen schweren Verletzungen. Dies bestätigte das Team Bahrain Victorious, für welches Mäder tätig war.

Das Team schrieb auf Twitter: «Gino, danke für das Licht, die Freude und das Lachen, das du uns allen gebracht hast, wir werden dich als Fahrer und als Mensch vermissen. Heute und jeden Tag fahren wir für dich, Gino.»

Die Tour soll fortgesetzt werden

Mäder war in der Abfahrt vom Albulapass hinunter zum Etappenort La Punt in einer Linkskurve von der Strasse abgekommen, einen Abhang hinunter gestürzt und in einem Bachbett gelandet. Der Schweizer musste noch an Ort und Stelle reanimiert werden. Danach wurde er mit der Rega ins Kantonsspital Graubünden nach Chur geflogen. Mäder verstarb am Freitag um 11:30 Uhr.

Staatsanwaltschaft ermittelt Box aufklappen Box zuklappen Nach dem tödlichen Sturz von Gino Mäder auf der Abfahrt vom Albulapass am Donnerstag ermitteln nun die Staatsanwaltschaft und die Kantonspolizei Graubünden. Sie suchen ausserdem Zeugen, die den Unfall gesehen oder sogar gefilmt haben könnten.

Auf der 6. Etappe vom Freitag werden die Fahrer einzig die letzten 30 km nach Oberwil-Lieli bestreiten – eine Trauerfahrt in Gedenken an Mäder. Ein Etappenklassement wird es nicht geben. In Absprache mit Mäders Team und seiner Familie haben die Tour-Organisatoren gemäss SDA entschieden, die Rundfahrt fortzusetzen.