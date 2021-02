1. Etappe am Persischen Golf an Van der Poel

Legende: Konnte die Arme als Erster hochreissen Mathieu van der Poel. imago images

Start nach Mass für Van der Poel in den Emiraten

Der Sieg zum Auftakt der UAE Tour in den Vereinten Arabischen Emiraten ist an Mathieu van der Poel gegangen. Der Niederländer setzte sich im Zielsprint einer Ausreissergruppe nach 3:45:47 Stunden durch. Die Gruppe um Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates) und Mitfavorit Adam Yates (Ineos) hatte sich früh abgesetzt. Pogacar überquerte die Ziellinie schliesslich als Sechster. Die 176 km lange Flachetappe von Al Dhafra Castle nach Al Mirfa fand bei schwierigen Bedingungen mit starkem Seitenwind statt. Die UAE Tour bildet nach der Absage der Tour Down Under den Auftakt zur World-Tour 2021.