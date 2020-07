Legende: Fuhr aufs Podest Matteo Badilatti. imago images

Badilatti bei Sibiu-Rundfahrt 3.

Matteo Badilatti hat die Sibiu-Rundfahrt in Rumänien auf dem 3. Gesamtrang abgeschlossen. Der 27-jährige Bündner konnte auf den abschliessenden 2 Etappen am Sonntag trotz Platz 2 im Bergzeitfahren über 12,5 km nicht mehr in den Kampf um den Gesamtsieg eingreifen. Sein Rückstand auf den Sieger Gregor Mühlberger, der im Zeitfahren die entscheidende Differenz schuf, betrug am Ende 1:52 Minuten. Österreich feierte dank dem zweitklassierten Patrick Konrad einen Doppelsieg.