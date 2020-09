Legende: Doppelt im Strassenrennen nach Anna van der Breggen. Keystone

Zeitfahr-Weltmeisterin Anna van der Breggen hat bei der Rad-WM in Imola auch das Strassenrennen der Frauen gewonnen.

Die 30-jährige Niederländerin fuhr nach einer beherzten Solo-Attacke 40 Kilometer vor dem Ziel am Ende in 4:09,57 Stunden über die Ziellinie und liess damit ihre Konkurrentinnen Annemiek van Vleuten (NED) und Elisa Longo Borghini (ITA) klar hinter sich.

Van der Breggen ist nach der Französin Jeannie Longo 1995 erst die zweite Fahrerin, die im gleichen Jahr beide WM-Titel in ihren Besitz bringen konnte.

Reusser in den Top 10

Aus Schweizer Sicht resultierte ein erfreulicher 10. Rang von Marlen Reusser. Die Silbermedaillen-Gewinnerin im Zeitfahren fuhr lange in der Verfolgergruppe mit, konnte die letzten Attacken der Konkurrentinnen aber nicht mehr mitgehen.

Für mich war es in den Abfahrten schwierig, den Anschluss zu halten. Ich hatte etwas Schiss.

«Ich musste in den Anstiegen und den Abfahrten leiden. Für mich war es schwierig, dort den Anschluss zu halten. Ich hatte etwas Schiss», erklärte Reusser nach dem Rennen. Dass es am Ende zu Platz 10 reichte, sei «überraschend», so die Bernerin, die sich mit ihrem Auftritt zufrieden zeigte.

Elise Chabbey, die eigentliche Leaderin im Schweizer Team, schlug sich mit Magenproblemen herum und verlor als 58. über 14 Minuten auf die Spitze.

Die WM wird am Sonntag mit dem Strassenrennen der Männer beendet (13:20 Uhr auf SRF info).