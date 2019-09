Der Däne Jakob Fuglsang sichert sich seinen ersten Etappensieg an einer grossen Rundfahrt. Primoz Roglic baut seine Führung aus.

Roglic weiterhin in Rot

Die 16. Etappe der Vuelta ist zur Beute von Jakob Fuglsang geworden. Der 34-jährige Däne attackierte rund 4 Kilometer vor der Bergankunft auf dem Cubilla-Pass aus der dreiköpfigen Spitzengruppe und erreichte das Ziel auf 1690 m.ü.M. als Erster. Für Fuglsang ist es der erste Etappensieg an einer Grand Tour.

Roglic bleibt Leader

Primoz Roglic konnte das Rote Trikot derweil souverän verteidigen und baute seinen Vorsprung im Gesamtklassement sogar noch aus. Der Gesamtzweite Alejandro Valverde konnte im letzten Teil des knapp 18 km langen Schlussanstiegs nicht mit der Favoritengruppe mithalten und büsste 23 Sekunden auf den Slowenen ein.

Der Rückstand des Weltmeisters aus Spanien auf den Gesamtführenden ist damit auf 2:48 Minuten angewachsen. Gesamtdritter bleibt Roglics Landsmann Tadej Pogacar mit 3:42 Minuten Rückstand.

So geht es weiter

Am Dienstag steht der 2. Ruhetag an. Die 17. Etappe am Mittwoch ist mit 219,6 Kilometern das längste Teilstück der diesjährigen Spanien-Rundfahrt und sollte wieder den Sprintern liegen.